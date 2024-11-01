El Baskonia comunica que jugará sin público ante los dos equipos de Israel de la Euroliga, Hapoel y Maccabi

Saski Baskonia ha comunicado este lunes que jugará “a puerta cerrada” sus dos partidos en Vitoria de la Euroliga de baloncesto contra los equipos israelies Hapoel y Maccabi, ambos de Tel Aviv. El equipo asegura que la medida se toma “debido al contexto actual”, sin más detalles.
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Debido a que son unos asesinos genocidas
#2 No lo dudes
Y no es casualidad, el PNV nunca ha sido de criticar mucho a Israel, con el genocidio en Gaza en ETB si que lo criticaron, pero pocas veces tiran a dar en cuanto a la critica.
No hay que olvidar que el PNV es el Partido del Negocio Vasco, y el mundo judio tiene muuucho dinero y muuucho poder.