La Base 6x135 | Ayuso huye de México con el rabo entre las piernas  

Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan el desastroso resultado del último viaje a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Con la participación de Daniela Pastrana (directora de Diario Red América Latina).
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Yo veo que ha huido de cualquier cosa que pueda ser interpretada como trabajo, pero no ha renunciado ni a un minuto (ni a un mojito) de sus vacaciones pagadas por los madrileños en México.