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La Base 6x135 | Ayuso huye de México con el rabo entre las piernas

La Base 6x135 | Ayuso huye de México con el rabo entre las piernas  

Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan el desastroso resultado del último viaje a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Con la participación de Daniela Pastrana (directora de Diario Red América Latina).

| etiquetas: ayuso , méxico , geoestrategia , madrid , pp , la base
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3 comentarios
5 1 1 K 65 actualidad
Cuñado #1 Cuñado
Con el rabo entre las piernas estaría en México. Disfrutando de las vacaciones.
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FatherKarras #3 FatherKarras
#1 Ordinario, but i like it :hug:
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Curiosa manera de verlo.

Yo veo que ha huido de cualquier cosa que pueda ser interpretada como trabajo, pero no ha renunciado ni a un minuto (ni a un mojito) de sus vacaciones pagadas por los madrileños en México.
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menéame