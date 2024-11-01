edición general
Al banquillo de los acusados otro alcalde del PP de Orihuela, el quinto juzgado por corrupción o estafa en 30 años

El último de ellos es el alcalde en ejercicio, Pepe Vegara, elegido en el año 2023, y que el próximo viernes 21 de noviembre se sentará en el banquillo de los acusados por presuntos delitos contra la Hacienda pública. La Fiscalía le acusa de fraude en el impuesto sobre sociedades, fraude de IVA y falsedad documental, relacionados con su etapa como apoderado general y consejero delegado de una ITV. Además, la acusación reclama una multa elevada por los supuestos perjuicios fiscales.

wata #3 wata
Ya no es tanto el PP como sus votantes.
Que 5 alcaldes de una misma localidad hayan sido juzgados por chorizos y la gente siga votando a ese mismo partido les empieza a hacer cómplices.
5 K 64
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Me parece que te enfocas en lo negativo, habría que alabar la constancia de los electores acompañada de la esperanza de que, esta vez sí, su perseverancia se vea recompensada y logren ese alcalde honrado que desean.

No vamos a empezar el domingo por la mañana sugiriendo la posibilidad de que estos votantes sean imbéciles integrales o unos malnacidos a quienes les importa una soberana mierda lo que suceda mientras no gobiernen "los rojos".
3 K 35
#2 Acabose
Son muy pocos los delincuentes que no estén afiliados al sindicato del crimen de Génova 13.
1 K 17
#5 Quillotro
No solo municipios: Zaplana, Olivas, Camps, a ver cómo acaba Mazón... y líderes en las encuestas... Pero eso sí, se hablaba más de Oltra, que se veía que no había nada y al final fue absuelta, pero después de tres años de acoso que la hicieron dimitir... y perder las elecciones.
0 K 17
sotillo #6 sotillo
#5 Espera que el que va a suceder a Mazon no sea peor que este, dicen que tiene una mochila bien repleta de casos aislados
0 K 10
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Y a los que no los han sentado en el banquillo, es porque no los han pillado.
0 K 12
Dene #8 Dene
El 545677644366786446775 caso aislado de corrupción del PP
0 K 12
#1 tromperri
Mafia.
0 K 9

