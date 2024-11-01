Al banquillo de los acusados otro alcalde del PP de Orihuela, el quinto juzgado por corrupción o estafa en 30 años

El último de ellos es el alcalde en ejercicio, Pepe Vegara, elegido en el año 2023, y que el próximo viernes 21 de noviembre se sentará en el banquillo de los acusados por presuntos delitos contra la Hacienda pública. La Fiscalía le acusa de fraude en el impuesto sobre sociedades, fraude de IVA y falsedad documental, relacionados con su etapa como apoderado general y consejero delegado de una ITV. Además, la acusación reclama una multa elevada por los supuestos perjuicios fiscales.