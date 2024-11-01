edición general
2 meneos
3 clics

El Banco de España eleva la alerta: la sequía ya es un riesgo de primer orden para la economía y el sistema financiero

La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, alertó este viernes en Murcia de que la disponibilidad de agua se ha convertido en factor estructural para la economía española y en fuente creciente de vulnerabilidades para el sistema financiero. Subrayó que el agua no puede seguir tratándose "como un simple recurso natural sometido a los ciclos climáticos", sino como un activo estratégico cuya degradación impacta directamente sobre la actividad productiva y la estabilidad financiera del país.

| etiquetas: banco de españa , sequía , riesgo , economía
1 1 0 K 19 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 19 actualidad

menéame