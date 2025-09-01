edición general
El balance político de EHKS sobre la Ley Mordaza, en abierto

Este 2025 se ha cumplido una década desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza en el Estado español. Bajo esta ley, oficialmente denominada como "Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana", se han impuesto más de dos millones de sanciones valoradas en 1.300 millones de euros. Con motivo del aniversario, el Consejo Socialista de Euskal Herria (EHKS) ha realizado un balance político de esta ley, bajo el título 10 años de mordaza. Un balance político de la Ley Mordaza.

makinavaja #1 makinavaja
Tranquilos, que el PSOE prometió que en cuanto llegue al gobierno lo primero que hará será derogarla... :-D :-D :-D
