Las bailarinas de striptease de Montreal planean una huelga durante el fin de semana de la Fórmula 1 [ENG]

Las bailarinas exóticas de Montreal planean declararse en huelga en una de las noches más concurridas del año, exigiendo que se las reconozca como empleadas con derecho a las mismas protecciones que los demás trabajadores. La huelga de trabajadoras sexuales, prevista para el 23 de mayo durante el fin de semana de la Fórmula Uno , provocará que algunas trabajadoras de clubes de striptease y salones de masajes falten al trabajo en un intento por conseguir mejores condiciones.