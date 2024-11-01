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Las bailarinas de striptease de Montreal planean una huelga durante el fin de semana de la Fórmula 1 [ENG]

Las bailarinas de striptease de Montreal planean una huelga durante el fin de semana de la Fórmula 1 [ENG]

Las bailarinas exóticas de Montreal planean declararse en huelga en una de las noches más concurridas del año, exigiendo que se las reconozca como empleadas con derecho a las mismas protecciones que los demás trabajadores. La huelga de trabajadoras sexuales, prevista para el 23 de mayo durante el fin de semana de la Fórmula Uno , provocará que algunas trabajadoras de clubes de striptease y salones de masajes falten al trabajo en un intento por conseguir mejores condiciones.

| etiquetas: derechos , trabajo , montreal , huelga , cánada , formula 1
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