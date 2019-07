Bahamontes tras enterarse de lo sucedido con su estatua: «No tengo ni ganas de ver la última etapa del Tour»

«Me he enterado sobre las diez cuando me han avisado mis amigos de la farmacia de la plaza Zocodover. Me ha sentado fatal, me han fastidiado el domingo. Primero se llevan la cadena de la bicicleta, otro día los pedales, solo falta ya que tiren la bicicleta Miradero abajo. Estos cabrones... No tengo ganas ni de ver la última etapa de Tour de Francia de esta tarde. Para olvidarme de esta putada me he ido a mi finca de Argés para pasar el día allí. Tengo que retirar muchas ramas y hojas que cayeron..