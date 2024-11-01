edición general
Aznar se erige en portavoz del PP en política exterior dos décadas después de llevar a España a la guerra de Irak

Muchos de los que entonces apoyaron la guerra, como el propio Bush, reconocieron posteriormente el error, a diferencia del presidente de FAES. En el último congreso que el Partido Popular celebró en julio, Alberto Núñez Feijóo asumió en primera persona las competencias de política exterior del PP —un cargo que hasta ese momento había tenido el eurodiputado Esteban González Pons— con el objetivo de mejorar su escaso perfil en esa materia.

#1 tierramar *
El PP es un partido muy peligroso porque tiene a gente como Aznar, Ayuso, Manzón,... que muestran un desprecio absoluto por la vida de las otras personas. Y debido a este desprecio por la vida de los demás, donde gobierna el PP los desastres, los accidentes y las muertes están presentes
www.vice.com/es/article/es-oficial-george-bush-y-tony-blair-son-oficin George Bush y Tony Blair son oficialmente criminales de guerra
JuanCarVen #4 JuanCarVen
Feijóo enterrado políticamente por Aznar. Como aparezca un momento propicio en esta caída Sánchez convocará elecciones.
reithor #3 reithor
¿Y no podría hacer esa política exterior desde ese exterior? No sé, la base lunar china esa, por ejemplo.
Aergon #5 Aergon
El partido podrido demostrando que el poder de la corrupción está por encima de las bases, de los pilares y de la cúpula de dicho partido.
