Aznar se erige en portavoz del PP en política exterior dos décadas después de llevar a España a la guerra de Irak

Muchos de los que entonces apoyaron la guerra, como el propio Bush, reconocieron posteriormente el error, a diferencia del presidente de FAES. En el último congreso que el Partido Popular celebró en julio, Alberto Núñez Feijóo asumió en primera persona las competencias de política exterior del PP —un cargo que hasta ese momento había tenido el eurodiputado Esteban González Pons— con el objetivo de mejorar su escaso perfil en esa materia.