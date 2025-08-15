edición general
11 meneos
12 clics
Ayuso se suma al discurso de Vox y afirma que la “agenda ideológica” dificulta los trabajos de prevención contra los incendios

Ayuso se suma al discurso de Vox y afirma que la “agenda ideológica” dificulta los trabajos de prevención contra los incendios

Con los rescoldos del incendio de Tres Cantos aún humeando, y media España ardiendo en un verano trágico, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se suma este viernes al discurso de Vox y afirma que la “agenda ideológica” y “los grupos de presión” dificultan los trabajos de prevención contra el fuego. La argumentación autoexculpatoria de la baronesa conservadora, centrada en las supuestas dificultades para limpiar cauces o pastos, es casi mimética a la enunciada minutos antes por Javier Ortega Smith, el concejal del partido

| etiquetas: ayuso , vox , incendios
11 0 1 K 99 politica
11 comentarios
11 0 1 K 99 politica
Comentarios destacados:    
LoboAsustado #3 LoboAsustado
Efectivamente. Negar el cambio climático y re-naturalizar cauces , sustraer fondos de prevención de incendios para dedicarlos a toros y mordidas , provoca incendios. Reducir los medios de lucha contra incendios causa muertes.
Para una vez que tiene razón la musa de los mermados, no hay que criticarla.
11 K 146
capitan__nemo #1 capitan__nemo
La agenda ideologica liberal.
4 K 75
valandildeandunie #4 valandildeandunie
Claro que sí, la culpa de los recortes en medios contra incendios es agenda ideológica.

Dios, saben que sus votantes son auténticos subhumanos sin raciocinio que van a tragarse cualquier cosa que les diga.
2 K 51
TheOracle #6 TheOracle
Solo le falta decir que los bomberos son unos rojos comunistas que dejan que se queme el campo para perjudicar al PP, y si no al tiempo.
2 K 30
#7 Leon_Bocanegra
Y esto, señores , es la referente intelectual de la derecha española. Una subnormal profunda que difícilmente consigue articular una frase sin cagarse encima.
1 K 25
#8 tierramar *
Aunque a nosotros nacionales nos parece un sinsentido lo que dice, este mensaje no va dirigido a los nacionales sino a los latinos. Ayuso está en plena campaña electoral en EEUU, para atraer el voto latino a Españ, aprovechando que Trump no los quiere. Este discurso cuadra perfectamente, y cobra sentido con los discursos que esta lanzando en Miami: www.eldebate.com/espana/madrid/20250624/ayuso-carga-contra-comunismo-m Ayuso, ha recibido este…   » ver todo el comentario
1 K 22
DeepBlue #9 DeepBlue
Menuda enferma mermada
1 K 21
pitercio #5 pitercio
Ya ha vuelto, con el retraso habitual.
0 K 11
riska #10 riska *
El profundo interés que muestra esta carcundia en querer dirigir y gobernar para luego ausentarse y llenarse de excusas exculpatorias.

Responsabilidades penales ya !!!

El pirómano pagará su parte de culpa, justo.
Y la desquiciada esta y los Mazon, los M. Rajoy siempre salen de rositas...

Ni quitan barro, ni apagan fuegos ni devuelven lo robado.

Ellos están para gobernar en modo ausente...
0 K 10
#2 Emotivo
Pero ideología que la que tienen no existe.
0 K 7
#11 rulko
Porca vergoña!!!
0 K 6

menéame