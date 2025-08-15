Ayuso se suma al discurso de Vox y afirma que la “agenda ideológica” dificulta los trabajos de prevención contra los incendios

Con los rescoldos del incendio de Tres Cantos aún humeando, y media España ardiendo en un verano trágico, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se suma este viernes al discurso de Vox y afirma que la “agenda ideológica” y “los grupos de presión” dificultan los trabajos de prevención contra el fuego. La argumentación autoexculpatoria de la baronesa conservadora, centrada en las supuestas dificultades para limpiar cauces o pastos, es casi mimética a la enunciada minutos antes por Javier Ortega Smith, el concejal del partido
| etiquetas: ayuso , vox , incendios
Para una vez que tiene razón la musa de los mermados, no hay que criticarla.
Dios, saben que sus votantes son auténticos subhumanos sin raciocinio que van a tragarse cualquier cosa que les diga.
Responsabilidades penales ya !!!
El pirómano pagará su parte de culpa, justo.
Y la desquiciada esta y los Mazon, los M. Rajoy siempre salen de rositas...
Ni quitan barro, ni apagan fuegos ni devuelven lo robado.
Ellos están para gobernar en modo ausente...