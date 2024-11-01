Ayuso reformó la ley justo después de la pandemia para poder desviar dinero de las residencias a la sanidad privatizada

Coló en los Presupuestos de 2022 una reforma de la Ley de Hacienda que le permite disponer "en situaciones excepcionales" de los remanentes de tesorería de organismos como la Agencia Madrileña de Atención Social.
A eso hay que añadir que para urgencias ya están los fondos de reserva en las comunidades autónomas .
De todas formas, enhorabuena a la señora Ayuso, está haciendo exactamente lo que quieren los madrileños; destruir todos los servicios públicos y, en el proceso, enriquecerse ella y su círculo con el dinero de todos, aunque sea dejando algunos muertos por el camino, pero no pasa nada porque se iban a morir igual.
Por cierto con lo guapa que es poco desvía.