Ayuso reformó la ley justo después de la pandemia para poder desviar dinero de las residencias a la sanidad privatizada

Coló en los Presupuestos de 2022 una reforma de la Ley de Hacienda que le permite disponer "en situaciones excepcionales" de los remanentes de tesorería de organismos como la Agencia Madrileña de Atención Social.

#2 Marisadoro
Una gestión excepcional.
#4 HAL9K
Es que tenía un superávit de 7291 plazas vacantes.
#6 ayatolah
El asunto es saber qué se considera una "situación excepcional", porque que se sepa, una vez acabada la pandemia por COVID en España (podríamos ponerla en el 21 de junio de 2021, por aquello del fin del Estado de Alarma y la entrada a "la nueva normalidad"), en Madrid no ha sucedido ninguna catástrofe ni urgencia más allá de Filomena.
A eso hay que añadir que para urgencias ya están los fondos de reserva en las comunidades autónomas .
#1 DonNadieSoy
Los áticos no se pagan solos...
#3 karakol
#1 Tampoco los Maseratis, aunque sean diesel.

De todas formas, enhorabuena a la señora Ayuso, está haciendo exactamente lo que quieren los madrileños; destruir todos los servicios públicos y, en el proceso, enriquecerse ella y su círculo con el dinero de todos, aunque sea dejando algunos muertos por el camino, pero no pasa nada porque se iban a morir igual.
#5 camvalf
#3 home y al precio que está el gasoil ahora tiene que mantenerlo y entiendo que si antes la lideresa no llegaba a fin de mes con el sueldo de presidente, con lo que ha subido la vida la titeresa llegar aún peor.
Por cierto con lo guapa que es poco desvía.
