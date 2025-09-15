edición general
Ayuso y Almeida fichan por el equipo ciclista de Israel

#4 sliana
almeida no llega a los pedales
ayuso hace transparentes las mallas
#7 Toponotomalasuerte
#4 no infravalores la aerodinámica de dickface!
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#4

¿cómo que no llega? Mira que gayasperu ta el mozu.  media
The_real_deal #3 The_real_deal
Esos mas que fichar, fachan
#6 harlam
Ambos han solicitado correr sin sillín para, a través del insoportable dolor rectal, compartir el dolor de las familias de los rehenes y mártires sionistas. Ni que decir tiene, la treta no ha funcionado y el sillín permanecerá en su sitio.
#5 soberao *
En el PP son muy de ir en bici, Rajoy, Aguirre y Cifuentes, el equipo ciclista de Bicimadrid:
m.youtube.com/watch?v=9f1JReMB7_0
www.lasexta.com/noticias/nacional/elecciones-autonomicas-municipales/m
Todo sea por salir en la foto.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A Almedia le tendrán que poner ruedines.
denocinha #2 denocinha
Juan Ayuso y Joao Pedro Almeida?
#9 Javiersoler
Contenido de calidad. Esto es lo que más me gusta ver en meneame. Quien quiere Tecnología, historia, debates o actualidad si puedes ver a ayuso vestida de ciclista en un spam de delay
#10 Javiersoler
Esto es enriquecimiento de la web. Luego montamos cosas raras para intentar sacar calderilla. Los clones de esta gente no generan ingresos?
