28
meneos
135
clics
Ayuso y Almeida fichan por el equipo ciclista de Israel
Isabel Díaz Ayuso y Almeida fichan por el equipo ciclista de Israel
|
etiquetas
:
humor
,
ayuso
,
almeida
,
israel
,
la vuelta
23
5
10
K
21
ocio
10 comentarios
23
5
10
K
21
ocio
#4
sliana
almeida no llega a los pedales
ayuso hace transparentes las mallas
2
K
38
#7
Toponotomalasuerte
#4
no infravalores la aerodinámica de dickface!
0
K
10
#8
HeilHynkel
#4
¿cómo que no llega? Mira que gayasperu ta el mozu.
1
K
37
#3
The_real_deal
Esos mas que fichar, fachan
1
K
31
#6
harlam
Ambos han solicitado correr sin sillín para, a través del insoportable dolor rectal, compartir el dolor de las familias de los rehenes y mártires sionistas. Ni que decir tiene, la treta no ha funcionado y el sillín permanecerá en su sitio.
1
K
30
#5
soberao
*
En el PP son muy de ir en bici, Rajoy, Aguirre y Cifuentes, el equipo ciclista de Bicimadrid:
m.youtube.com/watch?v=9f1JReMB7_0
www.lasexta.com/noticias/nacional/elecciones-autonomicas-municipales/m
Todo sea por salir en la foto.
1
K
23
#1
cenutrios_unidos
A Almedia le tendrán que poner ruedines.
0
K
13
#2
denocinha
Juan Ayuso y Joao Pedro Almeida?
0
K
10
#9
Javiersoler
Contenido de calidad. Esto es lo que más me gusta ver en meneame. Quien quiere Tecnología, historia, debates o actualidad si puedes ver a ayuso vestida de ciclista en un spam de delay
0
K
6
#10
Javiersoler
Esto es enriquecimiento de la web. Luego montamos cosas raras para intentar sacar calderilla. Los clones de esta gente no generan ingresos?
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
