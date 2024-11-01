El Ayuntamiento de Alicante prohíbe el consumo de agua en dos urbanizaciones por falta de garantías sanitarias

Además de carecer de permisos y declaración, el operador responsable del suministro no dispone de un Plan Sanitario del Agua ni de protocolos de autocontrol y gestión. Ni se están realizando los análisis periódicos exigidos.
| etiquetas: alicante , agua , urbanización , sanidad , control , prohibición
Hay muchas "urbanizaciones" en situación similar, y normalmente se adjudica a un responsable del suministro, que es en este caso quién no ha cumplido las obligaciones. Nada de sobres ni conspiraciones, de hecho, es el propio ayuntamiento quien ha hecho saltar la alarma.
Hay quien quiere que se construya en cualquier parte y de cualquier manera, a gusto de consumidor y sin ningún tipo de normativa.
Cuando surjan los problemas, como esta gente ni conocen ni tienen capacidad para prever las consecuencias de sus actos, esto se va a volver más habitual.