El Ayuntamiento de Alicante prohíbe el consumo de agua en dos urbanizaciones por falta de garantías sanitarias

Además de carecer de permisos y declaración, el operador responsable del suministro no dispone de un Plan Sanitario del Agua ni de protocolos de autocontrol y gestión. Ni se están realizando los análisis periódicos exigidos.

| etiquetas: alicante , agua , urbanización , sanidad , control , prohibición
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Dos urbanizaciones sin control de aguas ni de residuos, quien dio el visto bueno a esas urbanizaciones, alguno s que hicieron la vista gorda con algún sobre por medio.
woody_alien #2 woody_alien
#1 Se sobreentiende que sí.
tul #3 tul
#1 no se puede saber, misterios de la antiguedad xD
court #4 court
#1 Son urbanizaciones en términos oficiales, pero no tienen nada que ver con lo que te estás imaginando. Son 4 casas de campo de los años 40, de hace más de 80 años; mucho antes de las actuales normativas sanitarias.

Hay muchas "urbanizaciones" en situación similar, y normalmente se adjudica a un responsable del suministro, que es en este caso quién no ha cumplido las obligaciones. Nada de sobres ni conspiraciones, de hecho, es el propio ayuntamiento quien ha hecho saltar la alarma.
#6 z1018
#1 pues es solo el comienzo.
Hay quien quiere que se construya en cualquier parte y de cualquier manera, a gusto de consumidor y sin ningún tipo de normativa.

Cuando surjan los problemas, como esta gente ni conocen ni tienen capacidad para prever las consecuencias de sus actos, esto se va a volver más habitual.
#5 perej
"el operador responsable", "el gestor de la red". Por lo que sea, ha sido imposible averiguar el nombre de la empresa responsable. ¡Mecachis, qué mala suerte!
