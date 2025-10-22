edición general
Un avión colisiona con un globo meteorológico a 11.000 metros de altura: el piloto sale herido y obliga a un aterrizaje de emergencia

El impacto se dio a más de 600 km/h. El pasado 16 de octubre, un vuelo comercial de United Airlines que cubría la ruta entre Denver (Colorado) y Los Ángeles (California) se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Salt Lake City (Utah) tras sufrir un incidente a más de 11.000 metros de altitud. El Boeing 737 MAX 8, transportaba 138 pasajeros y seis tripulantes en el momento del impacto. El morro del avión resultó gravemente dañado en el parabrisas de la cabina después de que el objeto volador chocara contra él.

#1 DenisseJoel
¿Y acaso hubiera sido mejor que papá estado regulase una separación mínima entre globos y aviones, como sucede en la China comunista?
2
Barney_77 #4 Barney_77 *
#1 Cuando se lanzan globos meteorologicos se emite un NOTAM, que advierte y regula el transito de aeronaves. Para lanzar un globo tienes que pedir autorizacion aunque normalmente al ser los globos lanzados siempre desde el mismo sitio se autorizan el 99% de las veces. Una vez sueltas el globo puede ir a donde le lleve el viento, por lo que la zona esperada puede diferir de la zona real por la que esta el globo de marras a su royo. Asi que si, papa estado regula las zonas de lanzamiento, las aprueba e informa, aunque no siempre se tiene la certeza absoluta de por donde va aestar el globo.
Por lo que veo tienes muy poca idea de legislacion aeronautica.
2
frg #5 frg
#4 Esos globos, ¿no emiten un localizador como hacen los aviones?, ¿no hay alguna forma de evitarlos?
0
woody_alien #3 woody_alien
El que iba a 600Km/h no era el globo, so dominguero. Tanto radar pá ná. :troll:
1
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
¡Intervencionista! ¡No me dejan estrellarme libremente!
1

