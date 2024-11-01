Aventuras francesas

A principios de los años 80, cuando los microordenadores empezaban a popularizarse, un puñado de creadores apasionados dieron un soplo de aire fresco al género de las aventuras gráficas (...) Si Delphine Software ha dejado una huella imborrable en el panorama de los videojuegos, otro estudio francés hará evolucionar el género: Cryo Interactive. El estudio se distinguirá por su audacia, la originalidad de sus temas así como un sentido estético incomparable.