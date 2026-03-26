Los autónomos con bajos ingresos quedarán exentos de IVA: así funciona el sistema

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL), con el apoyo del PSOE, en la que insta al Gobierno a poner en marcha un sistema de IVA franquiciado para que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año no tengan que incluir el IVA en sus facturas ni devengarlo Hacienda. La medida ha sido utilizada por Junts como moneda de cambio para aprobar el decreto anticrisis del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y al tratarse de una PNL, no tiene carácter vinculante. Sin embargo, el voto favorable del Partido