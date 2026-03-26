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Los autónomos con bajos ingresos quedarán exentos de IVA: así funciona el sistema

Los autónomos con bajos ingresos quedarán exentos de IVA: así funciona el sistema

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL), con el apoyo del PSOE, en la que insta al Gobierno a poner en marcha un sistema de IVA franquiciado para que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año no tengan que incluir el IVA en sus facturas ni devengarlo Hacienda. La medida ha sido utilizada por Junts como moneda de cambio para aprobar el decreto anticrisis del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y al tratarse de una PNL, no tiene carácter vinculante. Sin embargo, el voto favorable del Partido

| etiquetas: autónomos , bajos , ingresos , exentos , iva
3 1 0 K 72 Ecoonomia
3 comentarios
3 1 0 K 72 Ecoonomia
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
qué parte de que es una carta a los reyes magos (una PNL) y por tanto no es vinculante y no se convertirá en Ley, no se entendió?
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#3 Perrota
Así funcionará el sistema…y si se pone en marcha. Que no las tengo todas conmigo.
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Andreham #1 Andreham
Vamos que han tardado un puñado de años en hacer válida una directiva de la UE, multa mediante.
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