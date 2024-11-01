Aumento de los fenómenos extremos de calor y precipitaciones ahora están muy lejos de lo que ha sido el clima históricamente

Durante la última década, la temperatura mundial aumentó 0,25 °C, en consonancia con la tendencia aproximadamente lineal observada desde la década de 1970. A continuación presentamos análisis actualizados que muestran que este cambio aparentemente pequeño ha dado lugar a la aparición de olas de calor extremas que serían prácticamente imposibles sin el calentamiento global antropogénico. Además, las precipitaciones extremas récord han seguido aumentando en todo el mundo y, en promedio, una de cada cuatro precipitaciones récord. [eng]
Este tipo de escenas ocurrirá en lugares completamente inesperados como estamos viendo estos días.
Pero si esto se sabe los inversores y especuladores pierden dinero porque sus inversiones se basan en vender casas en un clima que ya no existe
Por eso lo de Valencia hace 1 año, por eso con cientos de muertos siguen negándolo, vamos al exterminio porque es más rentable