edición general
7 meneos
5 clics
Aumentan amenazas contra mujeres en internet, advierte agencia de la ONU

Aumentan amenazas contra mujeres en internet, advierte agencia de la ONU

Más de dos tercios de las mujeres periodistas, defensoras de derechos y activistas han reportado violencia en línea y más del 40% dicen que han enfrentado ataques en el mundo real vinculados al abuso digital, según un informe.

| etiquetas: periodistas , mujeres , violencia , onu , machismo
7 0 0 K 82 actualidad
3 comentarios
7 0 0 K 82 actualidad
powernergia #3 powernergia
La carcunda avanza en todos los frentes.
1 K 21
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Simplemente este informe es mentira. Todo el mundo sabe que el 93,2% de las mujeres de Internet son hombres.
0 K 12
hazardum #2 hazardum *
El problema de estos estudios es parece que no miran el global ni la distribución del espectro global de dicha población

Si la violencia en linea contra las mujeres de ese conjunto (periodistas, activistas, etc) ha aumentado mas que la media teniendo en cuenta la distribución, si hay un problema en concreto contra la mujer, si ha aumentado en general para todos, y en la misma proporción, el problema es que ha aumentado la violencia en linea en general y eso afectara a todos tambien.
0 K 7

menéame