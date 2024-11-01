Aumentan amenazas contra mujeres en internet, advierte agencia de la ONU

Más de dos tercios de las mujeres periodistas, defensoras de derechos y activistas han reportado violencia en línea y más del 40% dicen que han enfrentado ataques en el mundo real vinculados al abuso digital, según un informe.
Si la violencia en linea contra las mujeres de ese conjunto (periodistas, activistas, etc) ha aumentado mas que la media teniendo en cuenta la distribución, si hay un problema en concreto contra la mujer, si ha aumentado en general para todos, y en la misma proporción, el problema es que ha aumentado la violencia en linea en general y eso afectara a todos tambien.