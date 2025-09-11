edición general
Los audios de la inspectora M. que inició el caso contra la pareja de Ayuso: “Se utilizan facturas falsas”

La inspectora también explicó a la jueza los motivos por los que saltaron las alarmas de la Agencia. Este mismo miércoles, Ayuso repetía en una entrevista en Antena 3 la idea de que el Gobierno de Pedro Sánchez ordenó la inspección para buscar su “aniquilación”. Pero la explicación que da la inspectora M. se basa en que los números de Maxwell no les cuadraban.

autonomator
" Lo que detectamos es que había un incremento muy considerable de los ingresos en 2020 respecto de 2019. En concreto, tiene unos ingresos de 2,3 millones de euros, aproximadamente. El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, lo que no nos resulta lógico. Si tengo 375.000 euros de ingresos en 2019 y paso a 2,3 millones en 2020, pues tendré que incrementar la cuota tributaria. Y, por el contrario,

OCLuis
Cara de cemento armado, mandíbula de cristal, ausencia de corazón (7k muertes de abuelos), con un cerebro que necesita conexión con su supervisor para poder expresarse, mentirosa compulsiva...
Y esto era lo mejor que el PP tenía para la capital de España.

Con razón, antes de que el PP la eligiese para ese cargo, a lo único que se dedicaba esta señora era a atender el perro de la Espe. :wall:
XtrMnIO
Por cosas similares Al Capone acabó en la cárcel.
fremen11
#1 Pero eso fue porque no vivía en Madrid ni era el novio de la Muerte
Andreham
¿Esto es una filtración?
