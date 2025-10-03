edición general
La Audiencia de València frena otro intento de Vox para investigar al Gobierno central por la dana porque la competencia es autonómica

La Audiencia de València frena otro intento de Vox para investigar al Gobierno central por la dana porque la competencia es autonómica

La sección segunda de la Audiencia de València ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular que ejerce Vox contra la decisión de la magistrada instructora del Tribunal de Instancia de Catarroja de denegar la remisión de oficio al Gobierno central para certificar si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó el Consejo de Seguridad Nacional por la dana del 29 de octubre, según acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Supercinexin #1 Supercinexin
Cerdos. Pero no hables de lawfares. Y no te preocupes: lo volverán a intentar en unas semanas, de cualquier otra manera.
3 K 55
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Esos nazis son la mayor mierda en política que hay en este País.
0 K 20
XtrMnIO #6 XtrMnIO
La derecha se piensa que todos los jueces son Peinado y Hurtado, el Dúo Sacapuntas de la justicia.

Hay algunos jueces que no son corruptos.
0 K 13
sleep_timer #2 sleep_timer
La duda es
¿Son así de gilipollas o se lo hacen?
0 K 12
#3 Leon_Bocanegra
#2 La C.
Son una pandilla de hijos de fruta.
0 K 9
#5 kkculopis
Cansinazis
0 K 7

