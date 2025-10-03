La Audiencia de València frena otro intento de Vox para investigar al Gobierno central por la dana porque la competencia es autonómica

La sección segunda de la Audiencia de València ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular que ejerce Vox contra la decisión de la magistrada instructora del Tribunal de Instancia de Catarroja de denegar la remisión de oficio al Gobierno central para certificar si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó el Consejo de Seguridad Nacional por la dana del 29 de octubre, según acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
| etiquetas: audiencia , valència , vox , gobierno , dana
Hay algunos jueces que no son corruptos.
¿Son así de gilipollas o se lo hacen?
Son una pandilla de hijos de fruta.