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La Audiencia Nacional concede al exjefe de ETA Txeroki un permiso de seis días
Contará con una pulsera telemática para respetar la orden de alejamiento de las víctimas
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#2
Jointhouse_Blues
Pues nada, ahora toca esperar y ver como tergiversan la noticia para atacar al gobierno.
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#3
Andreham
Por una parte, yo creo firmemente que cierta clase de delitos (sobretodo los de sangre) no merecen permisos, a menos que estos permisos se enfoquen en algún asunto de extrema gravedad y humanidad (por ejemplo, que se le esté muriendo el padre, no veo mal que le den un permiso para el velatorio). ¿Pero permisos "de placer"? Cero.
Por otra parte, me hace mucha gracia que para larazón y el resto de medios fascistas, los etarras no puedan ni respirar fuera de la cárcel sin que sea una…
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#5
JohnnyQuest
#3
Y por otra parte la gente de paz, la que pide perdón diciendo “no sirvió de nada”, sigue dándose puñetazos en el pecho por hechos que el mismo sistema corrige, obviando que la gran mayoría de los casos son inobjetables…
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#1
YeahYa
La AN también es ETA.
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#4
Atusateelpelo
*
Ya esta el Perro Sanxe soltando etarras.
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#6
ThePato
Ojalá aparezca la pulsera en la ría de Bilbao y que no se la haya quitado.
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Por otra parte, me hace mucha gracia que para larazón y el resto de medios fascistas, los etarras no puedan ni respirar fuera de la cárcel sin que sea una… » ver todo el comentario