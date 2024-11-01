·
La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo, su socio y un abogado por el supuesto encargo para investigar a un empresario
El comisario jubilado lleva, hasta el momento, dos condenas y cuatro absoluciones, ninguna de ellas aún firme, del casi medio centenar de piezas que componen la macrocausa Tándem.
actualidad
2 comentarios
#1
cocolisto
Seguimos para bingo.Nos vamos a sorprender el día que dicten una sentencia para ser tomada en serio por gente decente.
3
K
51
#2
Mltfrtk
Audiencia Nacional, absolviendo a policías corruptos y a millonarios violadores desde 1963.
3
K
42
