La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo, su socio y un abogado por el supuesto encargo para investigar a un empresario

El comisario jubilado lleva, hasta el momento, dos condenas y cuatro absoluciones, ninguna de ellas aún firme, del casi medio centenar de piezas que componen la macrocausa Tándem.

cocolisto #1 cocolisto
Seguimos para bingo.Nos vamos a sorprender el día que dicten una sentencia para ser tomada en serio por gente decente.
Mltfrtk #2 Mltfrtk
Audiencia Nacional, absolviendo a policías corruptos y a millonarios violadores desde 1963.
