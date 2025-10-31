edición general
Audi llama a revisión a miles de híbridos enchufables por riesgo de incendio en la batería

Audi llama a revisión a miles de híbridos enchufables por riesgo de incendio en la batería

Audi ha iniciado una llamada a revisión que afecta a 18.652 unidades de sus modelos híbridos enchufables A8, Q7 y Q8 fabricados entre agosto de 2019 y julio de 2024. El problema está relacionado con la batería de alto voltaje, que podría sufrir un sobrecalentamiento durante la carga, elevando el riesgo de incendio.

La marca ha detectado que en determinadas circunstancias puede producirse una acumulación excesiva de calor en los módulos de las celdas durante la recarga.

  Milmariposas
    Seguimos para bingo. Después de los airbags, las cajas de cambio, las direcciones... Marcas como Audi, Mercedes, Alfa Romeo, BMW, Peugeot, Toyota, Seat...

    Es que no hay ni un solo fabricante de coches que los fabrique sin problemas? O es que lo hacen a posta?
  solojavi
    #1 Los departamentos de diseño y compras van al límite con la calidad y se corre estos riesgos, si aplicarán buenos márgenes de tolerancia se ahorrarían estos problemas imprevistos, pero habría 2 consecuencias no deseadas: el producto final sería más caro y duraría demasiado.
  Milmariposas
    #2 Por lo tanto aplican la obsolescencia programada a un elemento que puede poner tu vida en riesgo? Mi no gutta.

    No estamos hablando de una licuadora o una tostadora... No sé si me explico. Y lo dice alguien que tuvo que llevar a revisión/sustitución su Ibiza para sustituir los ¡¡airbags!!
