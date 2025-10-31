Audi llama a revisión a miles de híbridos enchufables por riesgo de incendio en la batería

Audi ha iniciado una llamada a revisión que afecta a 18.652 unidades de sus modelos híbridos enchufables A8, Q7 y Q8 fabricados entre agosto de 2019 y julio de 2024. El problema está relacionado con la batería de alto voltaje, que podría sufrir un sobrecalentamiento durante la carga, elevando el riesgo de incendio.



La marca ha detectado que en determinadas circunstancias puede producirse una acumulación excesiva de calor en los módulos de las celdas durante la recarga.