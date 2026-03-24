edición general
11 meneos
16 clics
Los ataques aéreos en Irán alcanzan la casa del director iraní Abbas Kiarostami (EN)

Los ataques aéreos en Irán alcanzan la casa del director iraní Abbas Kiarostami (EN)

El hijo del fallecido cineasta ganador de la Palma de Oro afirmó que la casa de su padre sufrió daños en un ataque aéreo en el distrito de Chizar, en Teherán.

| etiquetas: cine , kiarostami , teherán , irán , eeuu , sionismo , israel , guerra
9 2 0 K 140 cultura
5 comentarios
9 2 0 K 140 cultura
carakola #2 carakola
Hasta el segundo párrafo te tienes que ir para encontrar que es Israel la que ha bombardeado y ni siquiera se lo atribuye de manera directa a los sionistas.
4 K 80
Priorat #3 Priorat
#2 A ver, si lo bombardean en Iran, pues o es EE.UU. o es Israel. Solo en Ucrania pasa que Ucrania bombardea a Ucrania (según los amiguitos de los rusos).
0 K 13
carakola #5 carakola
#3 ¿No te da vergüenza responder con esa chorrada? xD
1 K 32
#1 PerritaPiloto
Si casa era igual de estratégica que una escuela. Estaba centrífugando uranio en el bidé.
1 K 28

menéame