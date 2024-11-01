·
12
meneos
35
clics
Un ataque ruso alcanza por primera vez el edificio del Gobierno en Kiev
Este tipo de ataques en pleno centro de Kiev son inusuales, debido al fuerte despliegue de defensa aérea en la zona
|
etiquetas
:
ucrania
,
otan
,
ue
,
rusia
,
guerra
11
1
0
K
191
actualidad
4 comentarios
#1
cenutrios_unidos
Han alcanzado la casa blanca?
6
K
99
#2
carakola
Fotos y más info.
actualidad-rt.com/actualidad/563948-fotos-incendio-edificio-gobierno-u
2
K
52
#3
blak
Aquí podéis celebrar los rojipardos que vuestro fascista continúe su invasión
1
K
15
#4
JuanCarVen
#3
Hay que ser muy ignorante y fanático para no ver que esto es la forma que tiene Putin de pedir Odessa. se la das y deja de bombardear Kiev, al menos por una temporada.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
