edición general
12 meneos
35 clics
Un ataque ruso alcanza por primera vez el edificio del Gobierno en Kiev

Un ataque ruso alcanza por primera vez el edificio del Gobierno en Kiev

Este tipo de ataques en pleno centro de Kiev son inusuales, debido al fuerte despliegue de defensa aérea en la zona

| etiquetas: ucrania , otan , ue , rusia , guerra
11 1 0 K 191 actualidad
4 comentarios
11 1 0 K 191 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Han alcanzado la casa blanca?
6 K 99
blak #3 blak
Aquí podéis celebrar los rojipardos que vuestro fascista continúe su invasión
1 K 15
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#3 Hay que ser muy ignorante y fanático para no ver que esto es la forma que tiene Putin de pedir Odessa. se la das y deja de bombardear Kiev, al menos por una temporada.
0 K 11

menéame