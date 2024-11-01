edición general
3 meneos
4 clics
Asturias invertirá en la recuperación de montes quemados

Asturias invertirá en la recuperación de montes quemados

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado un gasto extraordinario de un millón para ayudas a la repoblación de montes quemados. Con esta nueva partida, este año se destinarán, en total, más de cinco millones al desarrollo de zonas forestales por parte de particulares y empresas. Los fondos para este ejercicio se distribuyen del siguiente modo: Reforestación y creación de superficies forestales: 1,6 millones. Creación y mantenimiento de sistemas agroforestales: 400.000 euros. Prevención de daños a los bosques por incendios

| etiquetas: asturias , recuperación de montes quemados , principado
2 1 0 K 34 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
#1 F.Acedo.C
Habrá que ver como lo hacen, no vaya a convertirse en un negocio.
0 K 6

menéame