Asturias, la comunidad autónoma con mayor tasa de suicidios, pone en marcha una campaña preventiva

Asturias, es la primera comunidad autónoma en cuanto a la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes. Ha apuntado, relacionado con ello, que la realidad del suicidio es «multicausal y multifactorial». De acuerdo a los datos del año 2024 en España, si bien son aún provisionales, se llevan contabilizados 3.846 fallecimientos, de los cuales hombres serían 2.834 y mujeres 1.012. En Asturias esa cifra sería de 114 (27 mujeres y 87 hombres).

comentarios
asola33 #1 asola33
El suicidio es una opción.
En algunos casos, la mejor opción.
#2 Katos
Precios por las nubes, impuestos por las nubes, casas por la nubes, imposibilidad de formar familia, y gobiernos con políticas de segregación y peleas de sexos...

Cuándo demos las razones del aumento de suicidios o de la extrema derecha, vamos a flipar.
