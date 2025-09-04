Asturias, la comunidad autónoma con mayor tasa de suicidios, pone en marcha una campaña preventiva

Asturias, es la primera comunidad autónoma en cuanto a la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes. Ha apuntado, relacionado con ello, que la realidad del suicidio es «multicausal y multifactorial». De acuerdo a los datos del año 2024 en España, si bien son aún provisionales, se llevan contabilizados 3.846 fallecimientos, de los cuales hombres serían 2.834 y mujeres 1.012. En Asturias esa cifra sería de 114 (27 mujeres y 87 hombres).