Astrónomos descubren Loki, un sistema estelar antiguo oculto en la Vía Láctea

Investigadores del Reino Unido, Canadá, Chile y otros países han analizado en detalle 20 estrellas muy antiguas ubicadas en el vecindario solar, todas ellas siguiendo órbitas inusuales que las mantienen cerca del plano de la Vía Láctea. Los resultados, publicados en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, apuntan a que estas estrellas podrían ser los restos de un antiguo sistema que colisionó con nuestra galaxia hace más de 10.000 millones de años.



Para entender cómo se formó la Vía Láctea, los astrónomos buscan las estrellas más..