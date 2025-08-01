Asociación de estudiosos afirma que Israel comete genocidio en Gaza

La principal asociación mundial de expertos en genocidio ha aprobado una resolución en la que sostiene que se cumplen los criterios legales para establecer que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, El 86% de los miembros que votaron dentro de la Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio, que cuenta con 500 integrantes, respaldaron la resolución.
| etiquetas: gaza , genocidio , israel
Ambas cosas Israel/EEUU se lo pasan por el forro, pero es importante que existan.
Hace falta más gente que lo exponga, como apunta #6
Luego, por mucha gente que lo califique como corresponde, van a seguir sin querer reconocerlo.
genocidescholars.org/
Pdf Resolution on Gaza...
genocidescholars.org/wp-content/uploads/2025/08/IAGS-Resolution-on-Gaz