Asociación de estudiosos afirma que Israel comete genocidio en Gaza

La principal asociación mundial de expertos en genocidio ha aprobado una resolución en la que sostiene que se cumplen los criterios legales para establecer que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, El 86% de los miembros que votaron dentro de la Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio, que cuenta con 500 integrantes, respaldaron la resolución.

Jaime131 #5 Jaime131
Menos mal que lo han dicho los estudiosos, porque nadie se había dado cuenta.
powernergia #6 powernergia *
#5 Para bien o para mal, estas cosas hay que certificarlas por alguien que se dedica a ello, sea un tribunal, o en este caso, personas especializadas en genocidios.

Ambas cosas Israel/EEUU se lo pasan por el forro, pero es importante que existan.
makinavaja #8 makinavaja
#6 EEUU se lo pasa por el forro cuando son partícipes, cuando el genocidio lo hacen ellos o sus amiguitos... pero cuando les interesa, como con los nazis, bien que montaron el tribunal de Nuremberg.... :-D :-D :-D :-D
Ripio #9 Ripio
#5 Te recuerdo que en la querida UE no estaban de acuerdo con calificarlo asi.

Hace falta más gente que lo exponga, como apunta #6
Jaime131 #10 Jaime131
#9 Pero saberlo lo saben. Otra cosa es lo que digan porque les venga bien políticamente.
#14 MPR
#9 La UE no está de acuerdo en reconocer que es un genocidio porque hacerlo es reconocer que está no sólo permitiendo sino colaborando con ese genocidio.

Luego, por mucha gente que lo califique como corresponde, van a seguir sin querer reconocerlo.
pepel #11 pepel
#6 Aunque necesite dos años y 100.000 muertos para sacar conclusiones.
powernergia #13 powernergia
#11 Pues si, por desgracia para certificar que hay un genocidio, antes tiene que ocurrir el genocidio.
ipanies #4 ipanies
Israel no puede cometer ese genocidio sin el apoyo decidido de USA y sin la pasividad cómplice de esa cosa que llamamos occidente.
TipejoGuti #1 TipejoGuti
Uis mira, una asociación terrorista en 3, 2...:roll:
Fisionboy #12 Fisionboy
#1 Debe ser la famosa AEA, Asociación de Estudiosos Antisemitas. Si no, es que no me lo explico, cómo podrían llegar a semejante conclusión.
Furiano.46 #2 Furiano.46
Por lo que yo sé y no soy experto, si existe un genocidio
Blackspartak #3 Blackspartak
guau, qué estudiosos
