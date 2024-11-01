edición general
ASML ofreció a EE.UU. espiar a los fabricantes de chips de China

ASML ofreció a EE.UU. espiar a los fabricantes de chips de China

ASML vendió más escáneres a China de los que hacían referencia en el pacto con EE.UU. y quiso resarcirse haciendo de espía en sus FAB.

DrEvil #1 DrEvil
Para algo que teníamos los europeos, tuvo que venir la política a joderlo...
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 Bueno, realmente ha sido EE.UU el que ha venido a joderlo. En Europa ASML le chupaba tres huevos a quien vendiese mientras pagase. Como ha de ser.
DrEvil #3 DrEvil
#2 ¿Y Europa dónde estaba? O bien no hicieron nada y es un escándalo, o bien colaboraron y es aún peor.
Yo quiero creer que al menos no son tan incapaces como para que esto haya pasado a sus espaldas. Traidores, sí, pero no incapaces.
Vamos, quiero creer. Menudo papel de liderazgo que tenemos en el mundo...
