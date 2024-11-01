edición general
6 meneos
57 clics
Asia y América estuvieron unidas pero no era como pensábamos hasta ahora

Asia y América estuvieron unidas pero no era como pensábamos hasta ahora

Un nuevo estudio revela que el puente de Beringia emergió más tarde de lo que se creía.

| etiquetas: asia , américa , unidas , beringia
5 1 0 K 77 actualidad
sin comentarios
5 1 0 K 77 actualidad

menéame