Así es Nusantara, la nueva capital que está levantando Indonesia desde cero y que corre el riesgo de convertirse en ciudad fantasma

No sólo se trataba de salir de una Yakarta que se hunde sino de reducir la desigualdad de desarrollo entre Java y el resto del archipiélago, Java es la isla más densamente poblada y representa alrededor del 60% de la economía del país. Nusantara está situada en la costa este de Borneo. En Nusantara residen unos 2.000 funcionarios públicos, pero hay 8.000 trabajadores de la construcción. Sumando unos y otros siguen siendo muy pocos ya que el objetivo era alcanzar 1,2 millones de residentes en 2030.