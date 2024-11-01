edición general
Así nació el primer coche presidencial de EEUU



En 1939 el Servicio Secreto prohibió conducir a Roosevelt. Así nació el primer coche presidencial de EEUU, y los cambió a todos desde entonces.

