La asesora espiritual presidencial de Trump, Paula White, habla en lenguas [ENG+?]  

La asesora espiritual presidencial de Donald Trump, Paula White, habló en lenguas durante un servicio religioso. El 7 de febrero de 2025, Trump anunció la creación de la Oficina de Fe de la Casa Blanca que dirige Paula White.
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White, de 54 años, lleva siendo la consejera espiritual de Trump desde el 2002. En 2017, el equipo del Gobierno de Estados Unidos la nombró presidenta de la Junta Asesora Evangélica. Ese mismo año, cuando Trump juró su cargo, la evangelista rezó por él —y delante de las cámaras— en el Capitolio.
White defiende el llamado Evangelio de la prosperidad, según el cual Dios anhela la prosperidad financiera de los cristianos, buscando y exaltando la riqueza económica personal.… » ver todo el comentario
"Atalajamajarakatakalekamejareja jolallolamorratora ugmanisahisamisa darrankatola ugmafusa rakafusa!!"
Lo que me gustaría ver es como dos personas que "hablan en lenguas" se comunican entre ellas, o sea, que una le diga a la otra acércame una silla y que lo entienda y se la acerque, vamos, que se vea que es una comunicación donde se transmite un mensaje y no parezca solo una panda de tarados pronunciando literalmente lo primero que se les pasa por la cabeza, pero eso no va a pasar porque son una panda de tarados mentales.