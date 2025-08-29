·
Asentamientos de tiendas de campaña se extienden por la periferia de Palma de Mallorca
Un solar afectado por un incendio en un poblado ve crecer otro nuevo reducto a la vista de los conductores y a ambos flancos de la Vía de Cintura.
actualidad
#3
victorjba
Tienen que venir más turistas, que son pocos.
0
K
16
#1
Macnulti_reencarnado
Welcome refugees.
0
K
6
#2
Borgiano
El cobete
0
K
6
#4
SAICUB
Cada vez hay más chabolas en todas partes. Pero bueno que todo va muy bien.
0
K
6
