Asentamientos de tiendas de campaña se extienden por la periferia de Palma de Mallorca

Un solar afectado por un incendio en un poblado ve crecer otro nuevo reducto a la vista de los conductores y a ambos flancos de la Vía de Cintura.

| etiquetas: chabolas , vivienda , crisis
victorjba #3 victorjba
Tienen que venir más turistas, que son pocos.
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Welcome refugees.
#2 Borgiano
El cobete
SAICUB #4 SAICUB
Cada vez hay más chabolas en todas partes. Pero bueno que todo va muy bien.
