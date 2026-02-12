El Asedio Judicial al PP: Anatomía de una Crisis Institucional y los 30 Procesos de 2026

La arquitectura jurisdiccional española atraviesa su momento más crítico. En este febrero de 2026, los tribunales no solo dictan sentencias, sino que marcan el ritmo de la gobernabilidad del país. El Partido Popular (PP) enfrenta un "asedio judicial" sin precedentes: una tormenta perfecta compuesta por la financiación irregular sistémica de las últimas dos décadas y nuevas tipologías penales vinculadas a la gestión de emergencias y el fraude fiscal.

Este informe disecciona el estado procesal de la formación conservadora, que aglutina el 40% de la corrupción judicializada en España, y cartografía los 30 escándalos que condicionan su presente y futuro inmediato.

1. La Dimensión Cuantitativa: Una Patología Institucional

Para comprender el desafío que enfrenta el PP, es necesario acudir a la macroestadística. La corrupción en España ha mutado de fenómeno aislado a patología estructural que ha requerido juzgados de refuerzo exclusivos. En este ecosistema, las métricas son contundentes: el PP es responsable de cuatro de cada diez casos de corrupción investigados, una cifra derivada de sus prolongadas hegemonías en Madrid, Valencia y el arco mediterráneo.

Esta realidad se traduce en lo que la crónica política denomina "los 30 escándalos pendientes". No son juicios aislados, sino macro-redes fragmentadas en piezas separadas para evitar el colapso procesal. El retraso es endémico: mientras la Audiencia Nacional juzga hechos de 2004, la Fiscalía ya abre diligencias por negligencias pandémicas o climáticas recientes.

2. En el Banquillo: Juicios Activos en Febrero de 2026

A fecha de hoy, cinco grandes ramificaciones mantienen sesiones de vista oral activas, involucrando a exministros y cúpulas autonómicas.

El Epílogo de Gürtel: La Traca Final

El caso que costó el gobierno a Mariano Rajoy vive sus últimos coletazos, pero son devastadores.

* La Pieza Final (Audiencia Nacional): Ha comenzado el juicio definitivo de la trama. La judicatura reclama 199 millones de euros en responsabilidades civiles, una cifra que ilustra el saqueo sistemático de fondos públicos.

* La Rama Andaluza (Gürtel Jerez): Coetáneamente, ha quedado visto para sentencia el juicio sobre Fitur 2004 en Jerez. La Fiscalía ha sido implacable: se "inventaron expedientes" para justificar adjudicaciones a la red de Correa. La tensión política es máxima tras señalar la Fiscalía que "planea la sombra" de la actual diputada y exalcaldesa María José García-Pelayo en la ordenación de pagos arbitrarios.

Púnica y Taula: El Clientelismo Municipal

* El Oligopolio Energético (Caso Cofely): Se juzga cómo la red Púnica hipotecó a municipios madrileños (2012-2014) con contratos de eficiencia energética a 15 años a cambio de comisiones.

* Fiestas a cambio de Mítines: Francisco Granados se enfrenta a seis años de cárcel. La UCO ha acreditado que los ayuntamientos pagaban actos del PP camuflándolos como "sobrecostes" de las fiestas patronales.

* El Resurgir Valenciano (Taula): En Valencia, Alfonso Rus y el "yonki del dinero", Marcos Benavent, vuelven al banquillo. La Fiscalía pide 9 años para el exvicealcalde Alfonso Grau por la 'Caja B' local, en un juicio marcado por las multas a testigos que no comparecen.

3. El Horizonte Negro: Lo que Viene (2026-2027)

Si el presente es complejo, el futuro inmediato es alarmante. La agenda de señalamientos de la Audiencia Nacional dibuja un via crucis judicial para el PP.

Operación Kitchen: El Estado contra la Ley (Mayo-Junio 2026)

Será el juicio del año. No se juzga corrupción económica, sino la podredumbre del Estado. La cúpula de Interior del gobierno de Rajoy, con Jorge Fernández Díaz a la cabeza, se sentará en el banquillo acusada de crear una "policía patriótica" pagada con fondos reservados para robar pruebas a Luis Bárcenas y proteger al partido.

El Atasco Procesal: Lezo y Novo Carthago

La "doble velocidad" de la justicia provoca situaciones anómalas:

* Operación Lezo (Septiembre 2027): El juicio por el campo de golf del Canal de Isabel II, que implica a Ignacio González en un desfalco de 500.000 euros, no se celebrará hasta finales del próximo año, casi dos décadas después de los hechos.

* Novo Carthago (Finales de 2026): En Murcia, se reactivará el juicio por la recalificación de terrenos protegidos junto al Mar Menor, un caso que une corrupción urbanística y desastre ecológico.

4. La Nueva Frontera: De la Mordida a la Negligencia Criminal

La narrativa ha cambiado. Los nuevos casos ya no tratan solo de dinero, sino de vidas humanas y gestión de catástrofes.

* Madrid y los Protocolos: El gobierno de Díaz Ayuso enfrenta investigaciones por los "protocolos de la vergüenza" en residencias (7.291 fallecidos sin atención hospitalaria). Paralelamente, su pareja, Alberto González Amador, está procesado por fraude fiscal confeso de 350.000 euros.

* Valencia y la DANA: La gestión de la DANA que costó 228 vidas ha derivado en querellas admitidas a trámite contra el President Carlos Mazón. Se investiga su "desconexión" durante las horas críticas y la demora en las alertas, bajo la sombra del homicidio imprudente.

* Andalucía: El gobierno de Moreno Bonilla es escrutado por abusar de la "contratación de emergencia" años después de la pandemia para favorecer a la sanidad privada y por el colapso en los cribados de cáncer.

5. Sentencias y Recursos: El Caso Zaplana

El pasado reciente ha dejado condenas lapidarias. El Caso Erial ha supuesto el golpe definitivo a la vieja guardia: Eduardo Zaplana ha sido condenado a 10 años y 5 meses de prisión. La sentencia detalla una ingeniería financiera en Luxemburgo para blanquear mordidas de las ITV y el Plan Eólico. Actualmente, su recurso ante el Supremo es la última barrera antes de la prisión.

En contraste, el sistema ha mostrado sus costuras con el Caso Brugal, donde defectos de forma en las escuchas llevaron a la absolución masiva en la rama de Orihuela, recordatorio de la fragilidad probatoria en macrocausas eternas.

6. Contexto Político: La Guerra de Desgaste

Este febrero de 2026, el PP intenta contrarrestar su asfixia judicial señalando al PSOE. La estrategia de "y tú más" cobra vida con el Caso Mascarillas, donde el exministro socialista José Luis Ábalos y Koldo García enfrentan peticiones de hasta 24 años de cárcel, y el Caso Mediador del "Tito Berni" en Canarias.

Sin embargo, el volumen y la gravedad sistémica de las causas del PP (Kitchen, Gürtel, Lezo), sumado a la nueva ola de litigios por negligencia en la gestión pública (residencias, DANA), mantienen a la formación conservadora en el epicentro de un terremoto judicial que, lejos de amainar, amenaza con redefinir el mapa político español en el ciclo electoral venidero.

