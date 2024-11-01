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Asalta a una mujer en plena calle para tocarle el culo, en el centro de Barcelona: la víctima no denuncia por miedo (CAT)
El barrio del Raval de Barcelona se ha convertido en un barrio cada día más peligroso, donde los delincuentes y los agresores sexuales hacen de las suyas de forma
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#1
YeahYa
En Catalunya, al menos, hay inmigrantes de todos los lados, y curiosamente las noticias siempre apuntan a la misma nacionalidad, y además no suelen ser los que llegan en patera, la mayoría viene en avión o barco.
Y me da asco señalar, pero mientras se degradan los barrios, la ultraderecha gana votos (y no lo digo por el Raval, que por mucho que intenten venderlo está mejor ahora que en los 90).
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#2
obmultimedia
Enesimo bulo para seguir con la cantinela de que El Raval es peligroso.
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#3
CharlesBrowson
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Y me da asco señalar, pero mientras se degradan los barrios, la ultraderecha gana votos (y no lo digo por el Raval, que por mucho que intenten venderlo está mejor ahora que en los 90).