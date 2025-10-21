El arte de molestar a la gente: el controvertido escultor David Cerny  

Ciertamente, su producción de las últimas tres décadas se ha adentrado inquebrantablemente en ideas extrañas (y dolorosamente geniales) que han avivado regularmente la controversia. Ese tipo de reportaje es, por naturaleza, reductivo. Es el complejo artístico-industrial que busca titulares y frases ingeniosas de visiones estéticas que, como en el caso de tantos como Cerný, suelen ser complejas y sutiles. Cerný, por supuesto, entiende el juego. Sin embargo, parece que prefiere centrarse en crear