Arte y memoria para afrontar un duelo: una exposición homenajea a las 7.291 víctimas de las residencias en Madrid  

Cientos de objetos, fotografías y documentos sobre las historias de los mayores que murieron por los 'protocolos de la vergüenza' podrán visitarse en la Fundación Anselmo Lorenzo hasta el próximo 1 de abril.
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En España llevamos el mismo camino: a la responsable no se le ha exigido nada y ella ni siquiera ha pedido disculpas.
Lo peor: la mitad del país cree que ni es responsable ni ha de pedir disculpas, pero no porque lo crean realmente sino porque tienen que creerlo para seguir manteniendo un relato que no se sostiene. Lo que es una auténtica incógnita es cuantos de esos españoles pueden seguir mirándose al espejo con un mínimo de decencia.
Más bien todo lo contrario, soltó el "se iban a morir igual".