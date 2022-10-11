Arroz con rata (receta)  

La rata es un pescado de carne blanca, firme, muy rica y con un sabor intenso y exquisito. Normalmente, se utiliza para sopas, fumets y calderetas, pero la rata también se puede comer al horno o en un arroz, como es este caso. Con esta receta, vengo a reivindicar los pescados menos conocidos y, en este caso, ¡feos, muy feos! ¡Qué rica está la rata!
| etiquetas: arroz , rata , receta , cocina , gastronomía
www.gettyimages.es/search/2/image?phrase=pez+rata&tracked_gsrp_lan
Ay, no, que es un pez con un nombre poco afortunado.
www.larazon.es/comunidad-valenciana/valencia/20221011/65ey3m7dsbf47jjd