edición general
4 meneos
62 clics
Arroz con rata (receta)

Arroz con rata (receta)  

La rata es un pescado de carne blanca, firme, muy rica y con un sabor intenso y exquisito. Normalmente, se utiliza para sopas, fumets y calderetas, pero la rata también se puede comer al horno o en un arroz, como es este caso. Con esta receta, vengo a reivindicar los pescados menos conocidos y, en este caso, ¡feos, muy feos! ¡Qué rica está la rata!

| etiquetas: arroz , rata , receta , cocina , gastronomía
4 0 0 K 108 Cocíname
10 comentarios
4 0 0 K 108 Cocíname
Brill #8 Brill
#4 Más feo que no es el rape... y está bien bueno.
1 K 22
Gry #6 Gry
No me veo yendo a la pescadería y pidiendo rata. :-S
0 K 19
Ashark #10 Ashark
#6 También puedes pedir arañas (Trachinus draco)... y mejor en pescadería porque tienen púas venenosas, pueden matarte por shock anafiláctico. Pero un caldo de pescado con rata, araña y cabracho (también con púas venenosas, muchas) es insuperable.
0 K 7
#3 sorecer
Antes que empecemos con los chistes, mi padre me contaba que posguerra, se comia rata DE CAMPO en calderete y arroz. Que oye, conejo, rata y gato.... pues ni tan mal. El perro se respetaba más. Que hablo de hace 75 años, si. Abuelo Cebolleta /off
0 K 13
Ashark #7 Ashark
#3 La paella con rata de albufera o de agua (Arvicola sapidus) vale, se alimentan básicamente de arroz y pesan hasta un cuarto de kilo, muy apreciadas desde hace siglos... pero "de campo" no entiendo que roedor pueda ser.
0 K 7
El_Tio_Istvan #1 El_Tio_Istvan
Coño! Ya estamos como en Argentina??

Ay, no, que es un pez con un nombre poco afortunado.
0 K 11
El_Tio_Istvan #9 El_Tio_Istvan
#1 Ahora que los he visto sí que los reconozco! Tanto de hacer snorkel en el mediterráneo como de verlos en alguna pescadería. La verdad es que tienen buena pinta. Parecen unos rapes canijos.
0 K 11
Nube_Gris #2 Nube_Gris
Yo, desde que vi Shrek tengo el antojo por probar la rata de ciénaga al estilo "mi abuela"... la abuela de Shrek, se entiende.
0 K 10
allaquevamos #5 allaquevamos
Esto es una tontería cuando en Valencia se puede comer con una rata...de las de verdad..


www.larazon.es/comunidad-valenciana/valencia/20221011/65ey3m7dsbf47jjd
0 K 7

menéame