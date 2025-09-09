edición general
Arranca en Teverga la limpieza de matorral para prevenir incendios

El proyecto, por 52.700 euros, hará cortafuegos en 7 kilómetros de pistas y limpiará caminos y bosques Teverga ha iniciado los trabajos de Defensa contra Incendios Forestales de 2025, una iniciativa técnica y operativa que se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado con el Principado de Asturias para el desarrollo de actuaciones de prevención de incendios forestales y mantenimiento de infraestructuras rurales entre 2023 y 2026. El proyecto está dotado para esta anualidad con un presupuesto total de 52.718 euros, incluye una planif

| etiquetas: teverga , matorral , prevenir incendios , asturias
10 comentarios
allaquevamos #2 allaquevamos
El propio meme de Javier Coronas: Si,..ahora....ahora  media
#3 Astur_ *
#2 en teverga, aun no quemo mucha cosa, estamos a tiempu
#10 astur365_628eed2f50e0f
11 condenas por fuegos intencionados , 11 ganaderos condenados. Por mucho matorral que quiten o les meten condenas más duras o no conseguiremos nada . De los cazatas hablamos otro día
#1 Astur_
Solo cuesta 50.000 euros proteger zonas del paraíso? zonas protegidas, parques naturales...
que verguenza de pais
#4 Poll
#1 No, solo tienen 50.000 para actuar a lo largo de un camino de 7 km, para poco más les da.

Poco, tarde y mal a ver cómo les queda.
#8 Astur_ *
#4 leer sabes? creo que no mucho....
Las acciones han sido diseñadas por la Oficina Técnica Municipal y se distribuyen de forma equilibrada por distintos puntos del concejo, priorizando las áreas más sensibles. El proyecto incluye la realización de unos 7 kilómetros de fajas auxiliares mecanizadas de pista, con desbroces mecanizados. Estas franjas están ubicadas junto a pistas forestales y caminos, que actuarán como cortafuegos y también facilitan el acceso en caso de emergencia. Las…   » ver todo el comentario
#5 BurraPeideira_
#1 Proteger una parte para lo queda de verano, la primavera que viene volverá a crecer el matorral.
Limpiar el monte es caro. Los que dicen que la solución a los incendios es tener todo el monte limpio creo que no tienen muy claro el coste que supone y los medios necesarios.
#6 Astur_
#5 los ganaderos aquí tiran de cerilla en invierno y cuando dan agua al dia siguiente... son tontos pero lo justo,
y el ayuntamiento de Quirós algún año, tiraron ellos de mechero... si no, no pueden cobrar 300 euros por vaca subida al monte, por el verano
DarthAcan #7 DarthAcan
#5 Antes ovejas y cabras limpiaban el monte. Una docena de rebaños había en mi pueblo, ya no queda ninguno...
#9 Astur_ *
#7 ahora lo limpian osos y lobos,
cada año perdemos unas 1000 ganaderías en asturias
los nuevos ganaderos piden subvenciones para construir naves, no para tractores como antes
y dejo el tema que se vienen los negativos
antes en cada casa tenían 5 o 6 vacas, ahora tienen 1 o 2 perros
