Arranca en Teverga la limpieza de matorral para prevenir incendios

El proyecto, por 52.700 euros, hará cortafuegos en 7 kilómetros de pistas y limpiará caminos y bosques Teverga ha iniciado los trabajos de Defensa contra Incendios Forestales de 2025, una iniciativa técnica y operativa que se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado con el Principado de Asturias para el desarrollo de actuaciones de prevención de incendios forestales y mantenimiento de infraestructuras rurales entre 2023 y 2026. El proyecto está dotado para esta anualidad con un presupuesto total de 52.718 euros, incluye una planif
Las acciones han sido diseñadas por la Oficina Técnica Municipal y se distribuyen de forma equilibrada por distintos puntos del concejo, priorizando las áreas más sensibles. El proyecto incluye la realización de unos 7 kilómetros de fajas auxiliares mecanizadas de pista, con desbroces mecanizados. Estas franjas están ubicadas junto a pistas forestales y caminos, que actuarán como cortafuegos y también facilitan el acceso en caso de emergencia.
Limpiar el monte es caro. Los que dicen que la solución a los incendios es tener todo el monte limpio creo que no tienen muy claro el coste que supone y los medios necesarios.
y el ayuntamiento de Quirós algún año, tiraron ellos de mechero... si no, no pueden cobrar 300 euros por vaca subida al monte, por el verano
cada año perdemos unas 1000 ganaderías en asturias
los nuevos ganaderos piden subvenciones para construir naves, no para tractores como antes
y dejo el tema que se vienen los negativos
antes en cada casa tenían 5 o 6 vacas, ahora tienen 1 o 2 perros