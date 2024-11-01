Arqueólogos encuentran en el noroeste de Perú un templo perdido en la arena (ENG)

Arqueólogos encontraron las ruinas perdidas de un templo ceremonial, cubierto de arena y de entre 4000 y 5000 años de antigüedad, en el noroeste de Perú. Posteriormente, se encontraron los restos óseos de tres adultos ocultos entre los muros. Las ruinas incluyen frisos con imágenes de gatos, garras de reptil y un cuerpo humano con cabeza de ave. Los diseños se conservan en yeso fino, lo que ha ayudado a los científicos a determinar la edad exacta del sitio y los orígenes de la religión.
| etiquetas: arqueologia , templo , perú