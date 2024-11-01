edición general
16 meneos
21 clics
Las armas ideológicas de la derecha: así operan las fundaciones que quieren un Gobierno de PP y Vox

Las armas ideológicas de la derecha: así operan las fundaciones que quieren un Gobierno de PP y Vox  

La derecha española aumenta sus centros de pensamiento. El último en sumarse ha sido Atenea, impulsado por Iván Espinosa de los Monteros y definido en su propia página web como un espacio para difundir ideas "liberal-conservadoras". Este nuevo laboratorio de ideas se integra en un entramado ya consolidado de fundaciones y plataformas que orbitan en torno a la derecha y la ultraderecha.

| etiquetas: arma , fundaciones , derecha , pp , vox , disenso , faes , atenea
13 3 0 K 151 actualidad
5 comentarios
13 3 0 K 151 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Quien dice armas ideológicas, dice chiringuitos pagados con dinero público para no tener que trabajar.
1 K 30
Fumanchu #3 Fumanchu
#1 Cómo que no trabajan, del segundo oficio más antiguo del mundo, trabajan de palmeros.
0 K 7
Asimismov #5 Asimismov
#1 en dos años, la fundación será declarada de interés público y revibirá subvenciones del Estado.
0 K 12
Cehona #2 Cehona
¿Armas ideológicas del trumpismo y el falangismo?
Es la melodia de Hamelin, para luego fagocitarlos.
0 K 15
#4 tierramar
Las armas ideologicas de las derechas, ya no son la defensa del libre mercado, los ricos riquísimos les votan porque les sobra todo lo publico. Pero los pobres y trabajadores, muchos inmigrantes, les votan por la religión. En gran parte de la población inmigrantes-latina, la religion ha ocupado el espacio de la ideología politica. Muchos inmigrantes latinos son evangelistas, judio-sefardis, antiabortistas, defensores de los valores y de la familia tradicional. Son la defensa de estos valores familiares los que están atrayendo a los votantes latinos evangélicos, julio-sefardis,.. hacia el PP y VOX
0 K 15

menéame