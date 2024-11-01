Las armas ideológicas de la derecha: así operan las fundaciones que quieren un Gobierno de PP y Vox  

La derecha española aumenta sus centros de pensamiento. El último en sumarse ha sido Atenea, impulsado por Iván Espinosa de los Monteros y definido en su propia página web como un espacio para difundir ideas "liberal-conservadoras". Este nuevo laboratorio de ideas se integra en un entramado ya consolidado de fundaciones y plataformas que orbitan en torno a la derecha y la ultraderecha.