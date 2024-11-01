edición general
La Armada planea alargar la vida de sus aviones Harrier hasta 2032 con la ayuda de Airbus

"Tenemos una oportunidad para alargar la vida. Optimistamente, lo que dice Airbus, que será el encargado de alargar la vida útil del avión, es que podríamos llegar a 2032", anunció.

powernergia #1 powernergia
Reciclar, reutilizar y a tomar por culo los F35.
Khadgar #2 Khadgar
#1 Cuando menos dependamos del mono loco, mejor.
