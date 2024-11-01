·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9541
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
5876
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
5668
clics
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio
4922
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
6640
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
más votadas
528
La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico
541
Santiago Abascal y su lujo financiado con dinero público y una fundación opaca
621
Kirian, tras superar otro linfoma: “La sanidad pública me ha dado la vida dos veces; estoy encantado de pagar el 47% de IRPF”
640
La Fundación Gates premia a Pedro Sánchez por su contribución al desarrollo sostenible
476
Escolar desmiente a Ayuso: "Es falso que González Amador no fuera su pareja cuando cometió los delitos de los que se le acusan"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
71
clics
La Armada planea alargar la vida de sus aviones Harrier hasta 2032 con la ayuda de Airbus
"Tenemos una oportunidad para alargar la vida. Optimistamente, lo que dice Airbus, que será el encargado de alargar la vida útil del avión, es que podríamos llegar a 2032", anunció.
|
etiquetas
:
harrier
,
jci
,
ala
,
embarcada
,
7
,
años
12
2
0
K
191
Avionéame
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
2
0
K
191
Avionéame
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
powernergia
Reciclar, reutilizar y a tomar por culo los F35.
2
K
37
#2
Khadgar
#1
Cuando menos dependamos del mono loco, mejor.
3
K
58
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente