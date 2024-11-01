edición general
10 meneos
64 clics
La Armada de China se está expandiendo a un ritmo vertiginoso y está alcanzando a la de Estados Unidos (ING)

La Armada de China se está expandiendo a un ritmo vertiginoso y está alcanzando a la de Estados Unidos (ING)

La capacidad de construcción naval de Pekín es 200 veces mayor que la de Estados Unidos, afirma un experto, calificando la escala de "extraordinaria".

| etiquetas: china , estados unidos
8 2 1 K 93 actualidad
4 comentarios
8 2 1 K 93 actualidad
Gry #3 Gry
Mientras China tiene el 50% de la capacidad de construcción naval del planeta la de los EEUU se ha reducido al 0,1%.

Apenas tienen la capacidad para ir reemplazando los barcos que van desguazando.
0 K 15
Connect #2 Connect
El que invade es Estados Unidos: Irak, Afganistán y Siria solo en la primera temporada de este siglo XXI. Para la segunda temporada anunció Groenlandia, Canadá y Panamá. Pero parece que de momento se han dejado los planes en barbecho.

China ha anunciado la invasión de Taiwan pero no ha dicho como. Puede que lo haga a base de coches, bazares y rollitos de primavera. Porque tienen una nula experiencia en invadir países. Apenas el Tibet hace ya la friolera de 75 años y fue para rescatar a aquella gente de un régimen feudal e hijo de puta.

Sí se quedó con Hong-Kong y Macao, pero negociando y esperando. Estados Unidos en cambio ni espera ni negocia.
0 K 11
LaResistance #4 LaResistance
#2 En anexionarse igual, pero invadir, sí que invadieron parte de Vietnam más tarde (y no les fue especialmente bien).
0 K 9
AntiTankie #1 AntiTankie
Ahora solo les falta usarla , pueden invadir filipinas, por ejemplo
0 K 6

menéame