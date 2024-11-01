·
10
meneos
64
clics
La Armada de China se está expandiendo a un ritmo vertiginoso y está alcanzando a la de Estados Unidos (ING)
La capacidad de construcción naval de Pekín es 200 veces mayor que la de Estados Unidos, afirma un experto, calificando la escala de "extraordinaria".
|
etiquetas
:
china
,
estados unidos
8
2
1
K
93
actualidad
4 comentarios
#3
Gry
Mientras China tiene el 50% de la capacidad de construcción naval del planeta la de los EEUU se ha reducido al 0,1%.
Apenas tienen la capacidad para ir reemplazando los barcos que van desguazando.
0
K
15
#2
Connect
El que invade es Estados Unidos: Irak, Afganistán y Siria solo en la primera temporada de este siglo XXI. Para la segunda temporada anunció Groenlandia, Canadá y Panamá. Pero parece que de momento se han dejado los planes en barbecho.
China ha anunciado la invasión de Taiwan pero no ha dicho como. Puede que lo haga a base de coches, bazares y rollitos de primavera. Porque tienen una nula experiencia en invadir países. Apenas el Tibet hace ya la friolera de 75 años y fue para rescatar a aquella gente de un régimen feudal e hijo de puta.
Sí se quedó con Hong-Kong y Macao, pero negociando y esperando. Estados Unidos en cambio ni espera ni negocia.
0
K
11
#4
LaResistance
#2
En anexionarse igual, pero invadir, sí que invadieron parte de Vietnam más tarde (y no les fue especialmente bien).
0
K
9
#1
AntiTankie
Ahora solo les falta usarla , pueden invadir filipinas, por ejemplo
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
