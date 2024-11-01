¿Un arcoíris dentro de las nubes? Nubes iridiscentes, el impresionante fenómeno óptico que deslumbró a Indonesia  

El cielo de Indonesia acaba de ofrecer un espectáculo poco común: una nube con tonalidades que recordaban a un arcoíris. Este fenómeno, conocido como nubes iridiscentes, puede parecer extraordinario pero se trata de un proceso natural relacionado con la óptica atmosférica, donde la luz solar interactúa con partículas diminutas en la atmósfera. Las nubes iridiscentes son un fenómeno óptico que ocurre cuando la luz del Sol se descompone en colores al atravesar pequeñas gotas de agua o cristales de hielo en las nubes. A diferencia de un arcoíris..