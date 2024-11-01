Los archivos de Epstein revelan el sórdido mundo de las élites degeneradas

Las connotaciones políticas del momento, la fuerte oposición interna e internacional contra la administración de Donald Trump, presentan los 'Archivos Epstein' para un uso simbólico más que una evidencia legal, sin que por ello dejemos a un lado el hecho comprobable y documentado de que el caso Epstein puede ser demostrable con un severo análisis jurídico imparcial y fuera de toda duda razonable. No obstante, se utiliza el caso Epstein como una metáfora de corrupción sistémica antes que un riguroso análisis jurídico.