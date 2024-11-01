Archibald Thorburn: Maestro del arte de la vida silvestre británica (ENG)  

Archibald Thorburn (1860–1935) fue un artista e ilustrador escocés muy celebrado, ampliamente considerado como uno de los mejores pintores de vida salvaje de Gran Bretaña, especializado particularmente en aves. Thorburn fue un maestro de la acuarela, combinando una notable precisión científica al representar la fauna con fondos atmosféricos y a menudo dramáticos. Su carrera se vio marcada por el monumental encargo de 268 acuarelas para la obra de 7 volúmenes de Lord Lilford, Figuras coloreadas de las aves de las Islas Británicas .