Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda

El presidente cubre la salida de María Jesús Montero con el ascenso a vicepresidente económico de Carlos Cuerpo, el hombre que sustituyó hace dos años a Nadia Calviño, y da la sorpresa con el nuevo ministro de Hacienda, de la federación socialista valenciana y hasta ahora secretario de estado de Política Territorial. En la composición actual del gobierno quedan 12 ministros, por sólo 10 ministras.
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Te dejo aquí la ley de paridad que está en vigor y hay que cumplir www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-15936
Que, con esta reforma, entra en porcentaje, pero paridad real no es.
Qué mal rollo...
Esperemos a ver si continúan así ahora con la cartera que le ha caído en gracia al Sr. Ministro.