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Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda

Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda

El presidente cubre la salida de María Jesús Montero con el ascenso a vicepresidente económico de Carlos Cuerpo, el hombre que sustituyó hace dos años a Nadia Calviño, y da la sorpresa con el nuevo ministro de Hacienda, de la federación socialista valenciana y hasta ahora secretario de estado de Política Territorial. En la composición actual del gobierno quedan 12 ministros, por sólo 10 ministras.

| etiquetas: arcadi españa , hacienda , gobierno , consejo de ministros
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13 comentarios
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#1 IngridPared
¿No se habrá equivocado Pedro Sánchez y ha nombrado a Arcadi Espada? No estaría mal.
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
Y Feijoo no es ministro porque no quiere. :roll:
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mmlv #10 mmlv
¡¡Joder que susto, habia leido Arcadi Espada!!!

xD xD xD
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cenutrios_unidos #13 cenutrios_unidos
#11 La paridad es una parida.
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cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
Que cansino lo de ministros o ministras. Que estén los mejores y punto. Lo que tengan entre las piernas es irrelevante.
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A12345 #11 A12345
#7 Seguramente a ti te da igual, pero al derecho, no.
Te dejo aquí la ley de paridad que está en vigor y hay que cumplir www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-15936
Que, con esta reforma, entra en porcentaje, pero paridad real no es.
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#12 Beltza01
#11 Si cumple la ley, ¿Qué es lo que está mal? Además, lo que está en la entradilla en negrita me parece de tu cosecha. No lo veo en la noticia.
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Feindesland #2 Feindesland
Hosti... Tiene pinta de levantarse del ataúd al anochecer...
Qué mal rollo...

xD xD xD
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Nube_Gris #5 Nube_Gris
Mientras que Carlos Cuesta ha llevado la cartera de economía ese tema ha sido tabú para el PP en todas las tertulias e intervenciones.

Esperemos a ver si continúan así ahora con la cartera que le ha caído en gracia al Sr. Ministro.
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A12345 #3 A12345
Como broma pesada
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A12345 #6 A12345
la subí porque originalmente esa era errónea. Ponía que había nombrado a Carlos Cuerpo ministro de Hacienda
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A12345 #9 A12345 *
La subí porque originalmente la tuya era errónea. Ponías que había nombrado a Carlos Cuerpo ministro de Hacienda
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menéame