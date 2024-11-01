Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda

El presidente cubre la salida de María Jesús Montero con el ascenso a vicepresidente económico de Carlos Cuerpo, el hombre que sustituyó hace dos años a Nadia Calviño, y da la sorpresa con el nuevo ministro de Hacienda, de la federación socialista valenciana y hasta ahora secretario de estado de Política Territorial. En la composición actual del gobierno quedan 12 ministros, por sólo 10 ministras.