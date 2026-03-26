·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6968
clics
Imágenes del ataque de un dron iraní contra un helicóptero Black Hawk en una base militar de Irak (EN)
4638
clics
El calvario de Noelia que comenzó con una agresión sexual grupal
4801
clics
Fotos poco conocidas de una joven Jane Fonda que reflejan su encanto de aquellos tiempos (ENG)
6145
clics
El fin de la programación como la conocemos
4243
clics
Estupefacción con Ana Rosa por la barbaridad que se le oye sobre la guerra de Irak y el 11-M en Telecinco
más votadas
551
EEUU encarcela al socio del novio de Ayuso en Panamá por conspiración y contrabando
525
Una grabación secreta destapa cómo tres obispos ocultaron abusos sexuales en Tenerife
334
El 73% de los españoles rechazan la intervención de EEUU e Israel en Irán
313
" Dije 'no, gracias' ": Trump afirma que Irán le propuso ser el Líder Supremo [EN]
838
Argelia premia a España con un 12% más de gas barato por su posición en Oriente Próximo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
48
clics
Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero; Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda
Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez para anunciar cambios en el Gobierno
|
etiquetas
:
hacienda
,
pedro sanchez
,
gobierno
,
montero
8
1
2
K
98
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
2
K
98
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
JoseRvValjean
youtu.be/bQqexCuVX6w?is=ZNTPhBE7tyQqnnzx
Un tío la verdad muy por encima de la basura política que hay en la derecha
0
K
19
#3
Sacapuntas
Jodo cómo corren. Ya está mal el titular: Carlos Cuerpo sigue siendo Ministro de Economía, Comercio y Empresa, pero se le da además el cargo de Vicepresidente primero. Arcadi España es nombrado Ministro de Hacienda que, este sí, sustituye en el cargo ministerial a María Jesús Montero.
1
K
17
#1
ManTK
Como si no ponen a nadie, para lo que hacía.
0
K
9
#6
Cehona
#1
Lo dices porque el PP nunca le ha preguntado sobre la marcha económica de España, no sea salieran escaldados.
Todos los indicadores inmejorables. Como será que Vicente Vallés jamás abre sus noticieros con la prima de riesgo, con el precio de la electricidad...
¿Porqué?
0
K
11
#5
A12345
no ha nombrado a Carlos Cuerpo ministro de Hacienda, el titular es erróneo
0
K
8
#4
CharlesBrowson
Ahora que nos hemos librado de marichus del gran poder mopongo a nivel nacional, los de aqui abajo vamos a tener que soportarla hasta las elecciones a ver si la mandan ya al ostracismo de una vez.
0
K
7
#2
YSiguesLeyendo
*
Yoli, que han ascendido a tu compañero de gobierno más querido eh? cada enemigo que te echas lo ascienden, qué buen olfato que tienes eh? a ver si te enemistas conmigo y me ascienden!
1
K
5
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Un tío la verdad muy por encima de la basura política que hay en la derecha
Todos los indicadores inmejorables. Como será que Vicente Vallés jamás abre sus noticieros con la prima de riesgo, con el precio de la electricidad...
¿Porqué?