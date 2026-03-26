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Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero; Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda  

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez para anunciar cambios en el Gobierno

| etiquetas: hacienda , pedro sanchez , gobierno , montero
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7 comentarios
8 1 2 K 98 actualidad
JoseRvValjean #7 JoseRvValjean
youtu.be/bQqexCuVX6w?is=ZNTPhBE7tyQqnnzx
Un tío la verdad muy por encima de la basura política que hay en la derecha
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#3 Sacapuntas
Jodo cómo corren. Ya está mal el titular: Carlos Cuerpo sigue siendo Ministro de Economía, Comercio y Empresa, pero se le da además el cargo de Vicepresidente primero. Arcadi España es nombrado Ministro de Hacienda que, este sí, sustituye en el cargo ministerial a María Jesús Montero.
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#1 ManTK
Como si no ponen a nadie, para lo que hacía.
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Cehona #6 Cehona
#1 Lo dices porque el PP nunca le ha preguntado sobre la marcha económica de España, no sea salieran escaldados.
Todos los indicadores inmejorables. Como será que Vicente Vallés jamás abre sus noticieros con la prima de riesgo, con el precio de la electricidad...
¿Porqué?
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A12345 #5 A12345
no ha nombrado a Carlos Cuerpo ministro de Hacienda, el titular es erróneo
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Ahora que nos hemos librado de marichus del gran poder mopongo a nivel nacional, los de aqui abajo vamos a tener que soportarla hasta las elecciones a ver si la mandan ya al ostracismo de una vez.
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
Yoli, que han ascendido a tu compañero de gobierno más querido eh? cada enemigo que te echas lo ascienden, qué buen olfato que tienes eh? a ver si te enemistas conmigo y me ascienden!
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menéame