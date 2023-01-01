·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4691
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
4538
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
4221
clics
El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta
3868
clics
Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de "rojos" y "etarras" en la playa de Tabarca
4041
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
más votadas
662
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel
438
"Fue un momento horroroso": La Policía intenta 'fichar' a la 'abuela de Iruña' por su activismo a favor de Palestina
311
Miles de personas exigen en Galicia la dimisión de Alfonso Rueda tras su gestión de los incendios forestales
261
La ONU declara la hambruna en Gaza
447
Bruselas no aplicará aranceles a los productos industriales de EE.UU. y relajará los requisitos sanitarios para importar cerdo y lácteos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
7
clics
Los aranceles de Trump pasan factura: Alemania se contrae más de lo previsto
El PIB registra un descenso del 0,3% en el segundo trimestre, por encima del 0,1% previsto
|
etiquetas
:
trump
,
aranceles
,
alemania
2
1
0
K
33
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
33
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
victorjba
Que le den recuerdos de sus partes a la Von der Leyen
5
K
101
#8
angelitoMagno
#5
Pero si ella negoció para reducirlos
2
K
38
#10
victorjba
#8
¿A quién? Ah si, a los yankis que se los hemos dejado al 0%
0
K
18
#12
johel
*
#5
A von der Pfizier lo que le daran son sobres.
Sus jefes claro, no me refiero a los alemanes.
1
K
28
#3
Verdaderofalso
*
Que alguien les reventase el gaseoducto del NordStream que unía Rusia y Alemania.
Ataques cada cierto tiempo al oleoducto Druzhba que une Kazajistán y Alemania.
Improtar GNL desde Qatar y EEUU.
Volver a las minas de carbón.
Quedarse atrás en la carrera del coche eléctrico mientras las grandes empresas se embarraban en casos como el Dieselgate.
No ayuda mucho tampoco.
4
K
78
#2
HeilHynkel
El objetivo de EEUU (no solo de Trump) es exprimir a Europa como si fuera una república bananera, lo que hicieron en su día con los países de Sudamérica para mantenerse ellos unos cuantos años.
3
K
53
#6
Asimismov
#2
Esto ya lo habíamos visto: lo que antes hicimos a las colonias ahora lo sufrimos nosotros en directo. O nos independizamos o lo pasaremos muy mal.
1
K
30
#7
HeilHynkel
#6
Primero hay que poner la guillotina en Bruselas, y pasar la primera a la Ursula.
0
K
18
#16
omega7767
#7
igual primeramente hay que ver que partidos votaron a Ursula....y no votar a esos partidos
0
K
10
#9
angelitoMagno
Pero si durante el periodo del que habla la noticia los aranceles aún no habían entrado en vigor
1
K
20
#11
garnok
#9
y el echo que habla de la construcción , no se , ¿ como coño exportaban edificios construidos ?
0
K
6
#13
johel
*
#11
Acero, exportan acero.
"las exportaciones alemanas de acero y productos relacionados con la exportación de Alemania a Estados Unidos fueron las más altas en 2023, con un valor de más de 800 millones de dólares"
0
K
10
#14
garnok
#13
en el articulo ni mencionan el acero,
""La producción en la industria manufacturera, y en particular en el sector de la construcción, fue peor de lo previsto. ... "
me parece que el articulo es un totum revolutum sin mucha correlación
0
K
6
#1
Tontolculo
*
El sector de la construcción y los hogares alemanes sufren por los aranceles EEUU, no sé Rick
La producción en la industria manufacturera, y en particular en el sector de la construcción, fue peor de lo previsto. Además, el gasto en consumo final de los hogares se ha revisado a la baja debido a la nueva información disponible sobre el sector servicios.
0
K
10
#4
Blackat
Bueno....en lugar de vender un coche utilitario como el golf por 40k que lo vendan por 100k y ya...es lo que llevan algo mas de una decada haciendo con exito , no ?
0
K
7
#15
Sigo_intentandolo
Chorradas...
Alemania está hundida (mas de lo que parece) desde el comienzo de las sanciones a Rusia... el descalabro acumulado ya se nota y mas que se va a notar... lo de los aranceles es otro chorrito a un vaso ya bastante lleno, pero para nada la causa.
La falta de visión estratégica de la EU con lo de ucrania se estudiara en los libros de historia.
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Sus jefes claro, no me refiero a los alemanes.
Ataques cada cierto tiempo al oleoducto Druzhba que une Kazajistán y Alemania.
Improtar GNL desde Qatar y EEUU.
Volver a las minas de carbón.
Quedarse atrás en la carrera del coche eléctrico mientras las grandes empresas se embarraban en casos como el Dieselgate.
No ayuda mucho tampoco.
Primero hay que poner la guillotina en Bruselas, y pasar la primera a la Ursula.
"las exportaciones alemanas de acero y productos relacionados con la exportación de Alemania a Estados Unidos fueron las más altas en 2023, con un valor de más de 800 millones de dólares"
La producción en la industria manufacturera, y en particular en el sector de la construcción, fue peor de lo previsto. Además, el gasto en consumo final de los hogares se ha revisado a la baja debido a la nueva información disponible sobre el sector servicios.
Alemania está hundida (mas de lo que parece) desde el comienzo de las sanciones a Rusia... el descalabro acumulado ya se nota y mas que se va a notar... lo de los aranceles es otro chorrito a un vaso ya bastante lleno, pero para nada la causa.
La falta de visión estratégica de la EU con lo de ucrania se estudiara en los libros de historia.