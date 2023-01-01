edición general
Los aranceles de Trump pasan factura: Alemania se contrae más de lo previsto

Los aranceles de Trump pasan factura: Alemania se contrae más de lo previsto

El PIB registra un descenso del 0,3% en el segundo trimestre, por encima del 0,1% previsto

victorjba
Que le den recuerdos de sus partes a la Von der Leyen xD
angelitoMagno
#5 Pero si ella negoció para reducirlos :-|
victorjba
#8 ¿A quién? Ah si, a los yankis que se los hemos dejado al 0% xD
johel
#5 A von der Pfizier lo que le daran son sobres.
Sus jefes claro, no me refiero a los alemanes.
Verdaderofalso
Que alguien les reventase el gaseoducto del NordStream que unía Rusia y Alemania.
Ataques cada cierto tiempo al oleoducto Druzhba que une Kazajistán y Alemania.
Improtar GNL desde Qatar y EEUU.
Volver a las minas de carbón.
Quedarse atrás en la carrera del coche eléctrico mientras las grandes empresas se embarraban en casos como el Dieselgate.

No ayuda mucho tampoco.
HeilHynkel
El objetivo de EEUU (no solo de Trump) es exprimir a Europa como si fuera una república bananera, lo que hicieron en su día con los países de Sudamérica para mantenerse ellos unos cuantos años.
Asimismov
#2 Esto ya lo habíamos visto: lo que antes hicimos a las colonias ahora lo sufrimos nosotros en directo. O nos independizamos o lo pasaremos muy mal.
HeilHynkel
#6

Primero hay que poner la guillotina en Bruselas, y pasar la primera a la Ursula.
omega7767
#7 igual primeramente hay que ver que partidos votaron a Ursula....y no votar a esos partidos
angelitoMagno
Pero si durante el periodo del que habla la noticia los aranceles aún no habían entrado en vigor :-|
garnok
#9 y el echo que habla de la construcción , no se , ¿ como coño exportaban edificios construidos ?
johel
#11 Acero, exportan acero.
"las exportaciones alemanas de acero y productos relacionados con la exportación de Alemania a Estados Unidos fueron las más altas en 2023, con un valor de más de 800 millones de dólares"
garnok
#13 en el articulo ni mencionan el acero, ""La producción en la industria manufacturera, y en particular en el sector de la construcción, fue peor de lo previsto. ... " me parece que el articulo es un totum revolutum sin mucha correlación
Tontolculo
El sector de la construcción y los hogares alemanes sufren por los aranceles EEUU, no sé Rick

La producción en la industria manufacturera, y en particular en el sector de la construcción, fue peor de lo previsto. Además, el gasto en consumo final de los hogares se ha revisado a la baja debido a la nueva información disponible sobre el sector servicios.
Blackat
Bueno....en lugar de vender un coche utilitario como el golf por 40k que lo vendan por 100k y ya...es lo que llevan algo mas de una decada haciendo con exito , no ?
Sigo_intentandolo
Chorradas...
Alemania está hundida (mas de lo que parece) desde el comienzo de las sanciones a Rusia... el descalabro acumulado ya se nota y mas que se va a notar... lo de los aranceles es otro chorrito a un vaso ya bastante lleno, pero para nada la causa.

La falta de visión estratégica de la EU con lo de ucrania se estudiara en los libros de historia.
